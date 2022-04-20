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Окупанти відступили з Харківщини. Мають важкі втрати — Генштаб

Російські окупанти відступили з Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області).

Загарбники зазнали чималих втрат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

«Через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності», — йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків. Ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів.

«На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів «Орлан-10», — повідомили у Генштабі.

20 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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