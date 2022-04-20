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Пентагон: РФ поповнює сили, атаки в районі Ізюма й Донецька – лише «прелюдія» » Окупанти відступили з Харківщини. Мають важкі втрати — Генштаб Російські окупанти відступили з Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області). Загарбники зазнали чималих втрат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook. «Через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності», — йдеться у повідомленні. На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків. Ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. «На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів «Орлан-10», — повідомили у Генштабі.