На пунктах пропуску для виїзду з України зменшилися черги

На пунктах пропуску на виїзд із України до Польщі є черги з легкових авто й автобусів
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Станом на 6:00 20 квітня черги такі:
Польща:
- «Ягодин» — 90 легкових авто, 0 пішоходів;
- «Устилуг» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- «Угринів» — 0 легкових авто, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- «Рава-Руська» — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Грушів» — 0 легкових авто, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- «Краківець» — 0 легкових авто, 5 автобусів, 0 пішоходів
- «Шегині» — 0 легкових авто, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- «Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словаччина:
- «Малий Березний» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- «Ужгород» — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.
- «Малі Селменці» — 0 пішоходів.
Угорщина:
- «Тиса» — 0 легкових авто, 0 автобусів (пішоходів не пропускають);
- «Дзвінкове» — 0 легкових авто, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);
- «Косино» — 0 легкових авто, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 00:00);
- «Лужанка» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- «Вилок» — 0 легкових авто, 0 пішоходів.
Румунія:
- «Дякове» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- «Солотвино» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- «Порубне» — 0 легкових авто, 0 пішоходів.
Молдова:
- «Мамалига» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- «Кельменці» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- «Росошани» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- «Сокиряни» — 0 легкових авто, 0 пішоходів.
Станом на 00:00 20 квітня було 120 легкових авто на пункті пропуску «Ягодин», 30 — на «Раві-Руській»,100 — на пункті «Краківець», 50 — на «Шегині» та 10 — на «Ужгороді». На пункті пропуску «Тиса» стояв один автобус, на пунктах «Ужгород», «Грушів» і «Шегині» — по 5. На пунктах пропуску «Краківець» і «Рава Руська» стояло по 10 автобусів.
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