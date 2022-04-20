У Миколаєві пролунали гучні вибухи Після спроб окупантів штурмувати Рубіжне та Сєвєродонецьк до місцевої лікарні доправлено близько 130 поранених росіян » На пунктах пропуску для виїзду з України зменшилися черги На пунктах пропуску на виїзд із України до Польщі є черги з легкових авто й автобусів Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Станом на 6:00 20 квітня черги такі: Польща: «Ягодин» — 90 легкових авто, 0 пішоходів;

«Устилуг» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

«Угринів» — 0 легкових авто, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» — 0 легкових авто, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Краківець» — 0 легкових авто, 5 автобусів, 0 пішоходів

«Шегині» — 0 легкових авто, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів. Словаччина: «Малий Березний» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

«Ужгород» — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» — 0 пішоходів. Угорщина: «Тиса» — 0 легкових авто, 0 автобусів (пішоходів не пропускають);

«Дзвінкове» — 0 легкових авто, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);

«Косино» — 0 легкових авто, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 00:00);

«Лужанка» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

«Вилок» — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Румунія: «Дякове» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

«Солотвино» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

«Порубне» — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Молдова: «Мамалига» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

«Кельменці» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

«Росошани» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

«Сокиряни» — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Станом на 00:00 20 квітня було 120 легкових авто на пункті пропуску «Ягодин», 30 — на «Раві-Руській»,100 — на пункті «Краківець», 50 — на «Шегині» та 10 — на «Ужгороді». На пункті пропуску «Тиса» стояв один автобус, на пунктах «Ужгород», «Грушів» і «Шегині» — по 5. На пунктах пропуску «Краківець» і «Рава Руська» стояло по 10 автобусів.