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На пунктах пропуску для виїзду з України зменшилися черги

На пунктах пропуску на виїзд із України до Польщі є черги з легкових авто й автобусів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Станом на 6:00 20 квітня черги такі:

Польща:

  • «Ягодин» — 90 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Устилуг» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Угринів» — 0 легкових авто, 0 автобуси,  0 пішоходів;
  • «Рава-Руська» — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • «Грушів» — 0 легкових авто, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • «Краківець» — 0 легкових авто, 5 автобусів, 0 пішоходів
  • «Шегині» — 0 легкових авто, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • «Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словаччина:

  • «Малий Березний» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Ужгород» — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.
  • «Малі Селменці» — 0 пішоходів.

Угорщина:

  • «Тиса» —  0 легкових авто, 0 автобусів (пішоходів не пропускають);
  • «Дзвінкове» — 0 легкових авто, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);
  • «Косино» — 0 легкових авто, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 00:00);
  • «Лужанка» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Вилок» — 0 легкових авто, 0 пішоходів.

Румунія:

  • «Дякове» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Солотвино» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Порубне» — 0 легкових авто, 0 пішоходів.

Молдова:

  • «Мамалига» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Кельменці» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Росошани» — 0 легкових авто, 0 пішоходів;
  • «Сокиряни» — 0 легкових авто, 0 пішоходів.

Станом на 00:00 20 квітня було 120 легкових авто на пункті пропуску «Ягодин», 30 — на «Раві-Руській»,100 — на пункті «Краківець», 50 — на «Шегині» та 10 — на «Ужгороді». На пункті пропуску «Тиса» стояв один автобус, на пунктах «Ужгород», «Грушів» і «Шегині» — по 5. На пунктах пропуску «Краківець» і «Рава Руська» стояло по 10 автобусів.

20 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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