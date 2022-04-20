МВФ суттєво погіршив прогноз світової економіки через війну в Україні

Міжнародний валютний фонд прогнозує значне уповільнення світового зростання у 2022 році та посилення інфляції через російське вторгнення в Україну.

Про це йдеться у публікації World Economic Outlook від МВФ.

Фонд пише, що війна в Україні призвела до гуманітарної кризи, а економічна шкода від конфлікту сприятиме значному уповільненню світового зростання та посилить інфляцію. Ціни на паливо та продовольство швидко зросли, що найбільше вразило населення в країнах з низьким рівнем доходу.

За прогнозами, глобальне зростання сповільниться з приблизно 6,1% в 2021 році до 3,6% в 2022 і 2023 роках. Це на 0,8 і 0,2 відсоткового пункту відповідно нижче, ніж прогнозувалося в січні.

Після 2023 року світове економічне зростання знизиться приблизно до 3,3% в середньостроковій перспективі.

Спричинене війною підвищення цін на сировинні товари та посилення цінового тиску призвели до прогнозування інфляції на 2022 рік у розмірі 5,7% в країнах з розвиненою економікою та 8,7% в країнах з ринками, що розвиваються. Це на 1,8 та 2,8 в.п. відповідно вище, ніж прогнозувалося в січні.