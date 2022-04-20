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Маріуполь: морпіхи просять світ терміново вивезти людей із “Азовсталі” у третю державу

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, аби врятувати від росіян.

Джерело: відеозвернення Волини, яке оприлюднила у Facebook журналістка Наталя Нагорна  

Деталі: У відеозверненні, оприлюдненому журналісткою в ніч на 20 квітня, «Волина» каже, що на порятунок людей із розбомбленого заводу «Азовсталь» є лічені дні чи години. Йдеться, зокрема, про 500 поранених бійців та кілька сотень цивільних.

Пряма мова: «Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишилися лічені дні або години. 

Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках.

Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі («Азовсталь»), де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни.

Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру «extraction» та вивести нас на територію третьої держави.

20 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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