Автоконцерн General Motors звільняє співробітників і остаточно йде з росії

Зазначається, що дилери вже отримали повідомлення про припинення постачання автомобілів, які фактично заборонені санкціями США, та запчастин – про це виданню розповіли три співрозмовники «Ъ» на авторинку.

При цьому GM згорнув виробництво в росії у 2015 році через анексію агресором українського Криму, відтоді концерн постачав із США лише дорогі моделі Chevrolet та Cadillac. Але 11 березня люксові авто зі США потрапили під заборону на експорт до РФ.

В останні тижні GM чекав роз’яснень від американського регулятора щодо відповідності санкціям, а тепер фактично оголосив про звільнення після їх отримання.

Компанія призупинила роботу в рф та зупинила всі поставки в країну наприкінці лютого.