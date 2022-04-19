«Все в країні лайно»: російський банкір заявив, що «90% росіян проти війни в Україні»

Засновник банку «Тінькофф», який потрапив під жорсткі санкції ЄС та США, Олег Тіньков заявив, що в громадяни Російської Федерації проти війни в Україні, повідомляють новини сьогодні. Він вказав, що гинуть невинні люди.

Про це банкір написав у своєму Instagram

За його словами, 90% росіян проти війни.

«Генерали, прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що у них лайно-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні лайно та загрузло в непотизмі, холуйстві та чиношануванні? Кремлівські чиновники в шоці, що не тільки вони, але й їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати залишки майна. Звичайно, є д*біли, що малюють Z, але дебілів в будь-якій країні 10%. 90% росіян проти цієї війни!»- підсумував Тіньков.