США може визнати Росію державою-спонсором тероризму, — Держдеп В Україні через війну не засіють понад 30% полів » Військові США навчатимуть українських артилеристів працювати з американськими гаубицями Сполучені Штати проведуть курс навчання для групи українських військових щодо принципів роботи з американськими гаубицями Про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, пише DW. «Ми вважаємо, що зможемо розпочати процес навчання українських військових поводження з гаубицями… Вишкіл відбуватиметься за межами України», – заявив Кірбі. Він не уточнив, де саме відбуватиметься підготовка та хто її вестиме, проте зазначив, що курс «навряд чи триватиме багато часу».