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Військові США навчатимуть українських артилеристів працювати з американськими гаубицями

Сполучені Штати проведуть курс навчання для групи українських військових щодо принципів роботи з американськими гаубицями

Про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, пише DW.

«Ми вважаємо, що зможемо розпочати процес навчання українських військових поводження з гаубицями… Вишкіл відбуватиметься за межами України», – заявив Кірбі.

Він не уточнив, де саме відбуватиметься підготовка та хто її вестиме, проте зазначив, що курс «навряд чи триватиме багато часу».

19 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Россия, США, Украина

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