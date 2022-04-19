Військові США навчатимуть українських артилеристів працювати з американськими гаубицями

Сполучені Штати проведуть курс навчання для групи українських військових щодо принципів роботи з американськими гаубицями
Про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, пише DW.
«Ми вважаємо, що зможемо розпочати процес навчання українських військових поводження з гаубицями… Вишкіл відбуватиметься за межами України», – заявив Кірбі.
Він не уточнив, де саме відбуватиметься підготовка та хто її вестиме, проте зазначив, що курс «навряд чи триватиме багато часу».
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