В США посчитали силы российских оккупантов на Востоке и Юге Украины

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Россия добавила 11 батальонных тактических групп (БТГ) к своим силам на Востоке и Юге Украины с конца прошлой недели, в результате чего общее количество БТГ у России достигло 76.

«Они расширили свои возможности внутри Украины», – сказал чиновник журналистам, добавив, что все российские сухопутные войска сосредоточены на Востоке и Юге Украины, но США не могут точно определить, как распространяются новые батальонно-тактические группы за пределами Украины.

В то же время США направили в регион четыре рейса помощи Украине из последнего раунда помощи, санкционированного президентом США Джо Байденом, на сумму 800 миллионов долларов, отметил чиновник.

По словам чиновника, другой должен прибыть в течение следующих 24 часов, но никаких подробностей относительно того, какое оборудование было на рейсах, не было предоставлено.