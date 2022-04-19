В ООН заявили, що не варто очікувати припинення війни РФ проти України найближчими днями

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, передає 24 канал.

За його словами, РФ розпочала масштабний наступ на Сході України й немає причин розраховувати на припинення війни в найближчому майбутньому.

«Припинення вогню зараз не на горизонті, можливо, це відбудеться через кілька», — наголосив Мартін Гріффітс.

Заступник Генсека ООН зустрінеться в Туреччині з президентом Реджепом Тайїп Ердоганом і обговорить з ним, як посприяти миротворчому процесу. Мартін Гріффітс зауважив, що Україна схвалила більшість пропозицій щодо гуманітарних питань, а РФ не відповіла нічого.