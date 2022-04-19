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В Крыму сообщили о гибели командира корабля «Цезарь Куников» после атаки ВСУ

Командира большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России похоронили сегодня, 18 апреля, в Севастополе

Об этом сообщил ряд российских пропагандистских СМИ, а также так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Как отмечают в СМИ, Александр Чирва «умер от ран», полученных в бою в Украине, а «его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизнь членов экипажа». Правда, не уточняют, при каких именно обстоятельствах был ликвидирован Чирва.

Александр Чирва родился в Севастополе. Был командиром большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, капитан 3 ранга. В 2015 и 2016 гг. участвовал в войне в Сирии.

«Цезарь Куников» – российский десантный корабль проекта 775. Базируется в Севастополе. Корабль участвовал в операции KFOR в Косово (1999 год), российско-грузинской войне (2008 год), осуществлял обеспечение сирийской армии (операция «Сирийский экспресс», 2015 год).
Когда 24 марта 2022 года в порту Бердянска (находившемся под оккупацией российских военных) был уничтожен большой десантный корабль проекта 1171 «Саратов», в результате удара были повреждены еще два российских больших десантных корабля проекта 775 – «Цезарь Куников» и «Новочеркасск».

19 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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