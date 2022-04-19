У США почав діяти статус тимчасового захисту для українців

країна домовилась зі США про надання українцям статусу тимчасової підтримки, який дозволяє перебувати в Штатах до 18 місяців, і, зокрема, отримувати дозвіл на роботу.
Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі у понеділок, пише «Європейська правда«.
«Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України, які фізично знаходились в США, від сьогодні офіційно запроваджено», — написав Єрмак.
За його словами, це рішення вже внесене у Федеральний реєстр та буде оприлюднене і зареєстроване 19 квітня.
За словами Єрмака, дату, на період якої громадяни України мали перебувати на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня на прохання української сторони.
Статус тимчасового захисту надасть можливість українцям залишитися у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в країні.
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