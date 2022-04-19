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Російська армія пішла в наступ на Харківщині, Луганщині та Донеччині, – Міністерство оборони

Війська агресора активізували наступальні дії.

Про це повідомляє Мілітарний.

Основна мета ворога – повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та сухопутний коридор до окупованого Криму.

“Збройні сили РФ активізували наступальні дії на сході України. Основна мета – встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територію АР Крим”, – сказав Мотузяник.

За даними Міноборони, ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати місто з артилерії.

На напрямку Ізюм – Барвінкове ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням безпілотників та веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка – Заводи, Бражківка – Дмитрівка, Сулигівка – Дібровне.

Відомо також, що в Харківській області окупанти перекидають додаткові зенітно-ракетні дивізіони ЗРК «Тор».

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління та тилових районів розгорнуто зенітно-ракетні дивізіони ЗРС С-400 та С-300.

На Донецькому та Таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії уздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Донецьки та Таврійський напрямки

Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ. Зокрема, в Луганській області – на рубежі Кремінна – Терни, Рубіжне – Попасна, а в Донецькій – в напрямку Старомлинівка – Шевченкове.

Також загарбники не припиняють спроб встановити повний контроль над Маріуполем.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники намагатимуться вийти і закріпитися на адміністративній межі Херсонської області.

Південнобузький напрямок

“З метою покращення тактичного положення та просування до Бузького лиману росіяни ведуть наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстрілів цивільних об’єктів в Миколаєві”, – сказав речник МОУ

19 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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