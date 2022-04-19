Російська армія пішла в наступ на Харківщині, Луганщині та Донеччині, – Міністерство оборони

Війська агресора активізували наступальні дії.
Про це повідомляє Мілітарний.
Основна мета ворога – повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та сухопутний коридор до окупованого Криму.
“Збройні сили РФ активізували наступальні дії на сході України. Основна мета – встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територію АР Крим”, – сказав Мотузяник.
За даними Міноборони, ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати місто з артилерії.
На напрямку Ізюм – Барвінкове ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням безпілотників та веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка – Заводи, Бражківка – Дмитрівка, Сулигівка – Дібровне.
Відомо також, що в Харківській області окупанти перекидають додаткові зенітно-ракетні дивізіони ЗРК «Тор».
У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління та тилових районів розгорнуто зенітно-ракетні дивізіони ЗРС С-400 та С-300.
На Донецькому та Таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії уздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ. Зокрема, в Луганській області – на рубежі Кремінна – Терни, Рубіжне – Попасна, а в Донецькій – в напрямку Старомлинівка – Шевченкове.
Також загарбники не припиняють спроб встановити повний контроль над Маріуполем.
На Південнобузькому напрямку російські загарбники намагатимуться вийти і закріпитися на адміністративній межі Херсонської області.
“З метою покращення тактичного положення та просування до Бузького лиману росіяни ведуть наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстрілів цивільних об’єктів в Миколаєві”, – сказав речник МОУ
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