Російська армія пішла в наступ на Харківщині, Луганщині та Донеччині, – Міністерство оборони

Війська агресора активізували наступальні дії.

Про це повідомляє Мілітарний.

Основна мета ворога – повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та сухопутний коридор до окупованого Криму.

“Збройні сили РФ активізували наступальні дії на сході України. Основна мета – встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територію АР Крим”, – сказав Мотузяник.

За даними Міноборони, ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати місто з артилерії.

На напрямку Ізюм – Барвінкове ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням безпілотників та веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка – Заводи, Бражківка – Дмитрівка, Сулигівка – Дібровне.

Відомо також, що в Харківській області окупанти перекидають додаткові зенітно-ракетні дивізіони ЗРК «Тор».

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління та тилових районів розгорнуто зенітно-ракетні дивізіони ЗРС С-400 та С-300.

На Донецькому та Таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії уздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ. Зокрема, в Луганській області – на рубежі Кремінна – Терни, Рубіжне – Попасна, а в Донецькій – в напрямку Старомлинівка – Шевченкове.

Також загарбники не припиняють спроб встановити повний контроль над Маріуполем.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники намагатимуться вийти і закріпитися на адміністративній межі Херсонської області.

“З метою покращення тактичного положення та просування до Бузького лиману росіяни ведуть наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстрілів цивільних об’єктів в Миколаєві”, – сказав речник МОУ