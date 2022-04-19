Poco X3 Pro: больше возможностей за меньшие деньги

Xiaomi завоевала сердца покупателей, создавая устройства с одним из лучших соотношений между ценой и качеством. В 2018 году был основан дочерний бренд Poco, который предлагал смартфоны с мощным железом по минимально возможной цене. В 2021 году в продаже появился Поко Х3 Про — достойный представитель среднего сегмента, работающий на последней версии собственной оболочки — MIUI 13.

Технические особенности

С технической точки зрения аппарату есть чем порадовать пользователя. Вычислительная мощность представлена чипом Qualcomm Snapdragon 860, который был анонсирован в 2019 году. Для смартфона среднего класса его хватает с запасом. Это позволило установить дисплей с разрешением 2400×1800 точек, частотой обновления 120 Hz и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 10.

Постоянная память реализована на базе технологии UFS 3.1, а оперативной может быть 6 или 8 Gb. По-прежнему есть возможность увеличить внутреннее хранилище за счет карт памяти MicroSD. Камера Poco X3 Pro позволяет делать хорошие снимки и снимать видео в качестве 4К 30fps. Защита от брызг и пыли представлена стандартом IP53. Коммуникационные возможности на высоком уровне: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS.

Отличия от X3

Больше всего преимуществ относительно X3 новый аппарат получил благодаря SoC Snapdragon 860. Изменения коснулись не только вычислительной, но и функциональной части:

мощный процессор с размером транзистора 7 нм против 8 нм;

наличие NFC (зависит от версии);

та же автономность при меньшем объеме аккумулятора;

стекло Corning Gorilla Glass 6 против 5-й версии;

графическая подсистема Adreno 640 лучше справляется с играми;

выше скорость постоянной памяти.

Дизайн и габариты устройства

Серия Poco никогда не выделялась изысканным дизайном, предпочитая аскетичный внешний вид. Спинка из пластика стала более практичной — глянцевое покрытие теперь только на полоске по центру. При желании можно использовать качественный комплектный чехол. Габариты относительно X3 практически не изменились: X3 Pro стал тоньше на 0.6 мм и потерял в весе 10г. Также теперь доступны новые цвета: Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze.

Смартфоны компании Poco получили заслуженное признание в своем сегменте. Это устройства для пользователей, которые прежде всего ценят техническую составляющую, а на статус бренда смотрят в последнюю очередь. Выбор для тех, кто привык к холодному расчету и умеет считать свои деньги.