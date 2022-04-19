Окупанти зосередились на виході до адмінмежі Херсонщини, а також активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому і Таврійському напрямках

Про це повідомив Генщтаб ЗСУ у фейсбук.

«На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах», – йдеться у повідомленні.

Що стосується Південнобузького напрямку, тут ворог намагається вийти до адмінмежі Херсонської області. Щоб покращити тактичне положення, окупанти намагаються вести наступальні дії в районі Олександрівки.

Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

При цьому протягом доби Росія активізувала ракетні удари по об’єктах на Заході України. Також не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України.

У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках.

Ворог продовжує перекидати озброєння, військову техніку, підрозділи забезпеченя, розгортає логістичні центри та бази ремонту бойової техніки.

Окупанти продовжують частково блокувати Харків.

«За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК “Тор” до Харківської області. Водночас, у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300», – зазначив Генштаб.

Наступальні дії веде ворг і на Ізюмському напрямку, зокрема – на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій противник тут створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

За уточненою інформацією, втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.

Значна частина військовослужбовців цих бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій «спеціальній операції».

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу, 18 квітня, відбито сім атак ворога, знищено 10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей: один літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети.