Непосредственная угроза для Киева ликвидирована, ВСУ ведут бои в пригороде Херсона, россияне сосредоточили основные усилия на Изюмском направлении, — Залужный

Об этом он написал в Telegram.

«Подходит к концу второй месяц сопротивления Украины полномасштабному вторжению Российской Федерации. Силы обороны дали достойный отпор агрессору на северном и северо-восточном направлениях. Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей», — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призвал жителей регионов быть осторожными, поскольку россияне оставили мины, ловушки и растяжки, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, и попросил быть бдительными и сообщать военному командованию и ГСЧС о подозрительных предметах.

«Нам удалось ликвидировать непосредственную угрозу столице Украины городу Киеву. Однако для всей страны остается угроза ракетных и бомбовых ударов», — написал он.

Он также попросил украинцев соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля, которые имеют место в условиях военного положения.

«Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником», — подытожил Залужный.

Он добавил, что ситуация на южном направлении контролируется.

«Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров», — написал главнокомандующий.

Залужный отметил, что силы обороны обеспечивают защиту Николаева от вероятных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона.

«Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья. Продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование ВСУ принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля «Саратов» в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря», — сообщил он.

Главнокомандующий добавил, что РФ осуществила перегруппировку сил и средств на Востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.

«Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский «освободитель» остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери», — подытожил Залужный.