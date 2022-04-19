МВФ: ВВП України впаде на 35% цьогоріч, Росії – лише на 8,5%

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% цьогоріч, жодних інших прогнозів фонд дати не може через надзвичайну нестабільність подій.

Про це йдеться у звіті World Economic Outlook від МВФ.

Фонд також закладає у свої прогнози побічні ефекти через російське вторгнення в Україну у масштабах світу через негативний вплив на товарні ринки, торгівлю та фінансові канали.

Для України всі прогнози на 2022–2027 рр., окрім реального ВВП на 2022 рік, не розраховують через надзвичайно високий ступінь невизначеності, пише Фонд.

«Хоча точних вимірювань шкоди українській економіці отримати неможливо, війна призведе до дуже сильного спаду., – пояснюють у МВФ.

Фонд наголошує, що «навіть якщо війна скоро закінчиться, втрати людей, знищення фізичного капіталу та переселених громадян буде серйозно перешкоджати господарській діяльності на багато років вперед».

При цьому ВВП Росії впаде лише на 8,5% у 2022 році, і далі скоротиться на 2,3% у 2023 році. Інфляцію в країні-агресорі прогнозують на рівні 21,3% та 14,3% відповідно.

Безробіття в РФ зросте до 9,3% цьогоріч проти 4,8% у 2021 році.