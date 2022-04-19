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Кличко розповів, скільки людей наразі у Києві

У Києві наразі перебуває 2 мільйона 120 тисяч людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: «Сьогодні в Києві перебуває вже 2 мільйона 120 тисяч людей, бо багато киян, які виїжджали, вже повернулися місто. Столиця потроху оживає.

Втім, ще раз наголошую: якщо у вас є можливість перебувати в більш безпечному місці, – зачекайте з поверненням до столиці. Спираючись на дані військових, на останні події, ми не виключаємо, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів».

Деталі: Кличко нагадав, що у Дарницькому районі днями були вибухи. В Бровари теж було потрапляння ракет.

«Гарантувати безпеку в місті ми не можемо, бо Київ був і залишається метою агресора», — зазначив він.

19 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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