Что такое отбеливание Beyond?

Наверное, практически каждый человек хотел бы иметь красивую белоснежную улыбку. Однако, согласно статистике, по большей части, люди имеют эмаль с желтым оттенком. Эту проблему легко исправить при посещении стоматологии «Skyclinic» и использовании системы отбеливание Beyond, которая реально работает, делает эмаль идеально белоснежной.
Отбеливание Beyond: особенности
Безопасность и максимальный комфорт во время процедуры — это те условия, которые предлагаются пациентам. Отсутствию негативных эмоций как физических, так и психологических делают отбеливание Beyond одним из самых комфортных и приемлемых для разной категории пациентов стоматологической клиники.
Компания, которая изобрела эту систему является лидером в производстве профессионального оборудования для проведения процедур по эстетической стоматологии. По сути, это фотоотбеливание, которое проводится с использованием специального геля. В нем содержится перекись водорода.
После на гель воздействует световой луч. В свою очередь, луч, исходящий от лампы активирует гель, то есть существенно, в несколько раз ускоряет проведение процедуры. В процессе воздействия горячего или холодного светового луча, из геля выделяется активное вещество, которое быстро проникает в эмаль, убирает темные оттенок за счет того, что окисляет темные пигменты. Таким образом после отбеливания Beyond эмаль остановятся на несколько тонов светлее, пациент получает:
- идеальную белоснежную улыбку с использованием отбеливание Beyond;
- уверенность в себе;
- долгосрочный результат.
Преимущества процедуры
Сегодня отбеливание Beyond — это достаточно быстрая процедура. Она продолжается не больше 1 часа, за этот короткий срок пациент получает белоснежную улыбку, о которой можно только мечтать. Процедура абсолютно безопасная. Ведь световой луч:
- не влияет негативно на эмаль;
- не разрушает ее;
- не перегревает ткани и не переохлаждает их.
Таким образом, процедуру можно назвать максимально безопасной для здоровья человека.
Конечно же, к плюсам отбеливание Beyond можно отнести безболезненность. В процессе используется специальная лампа, имеющая фильтр. Такой фильтр предупреждает обезвоживание тканей эмали и не увеличивает чувствительность зубов.
И, конечно же, главный плюс — это высокая эффективность отбеливания Beyond, ведь пациент всего за один сеанс может отбелить эмаль на 6-8 тонов. Результат от проведения процедуры потрясающий. Меньше чем за час человек получает уверенность в себе благодаря тому, что желтизна эмали сменяется ярким белоснежным оттенком, приятным взгляду.
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