Что такое отбеливание Beyond? Наверное, практически каждый человек хотел бы иметь красивую белоснежную улыбку. Однако, согласно статистике, по большей части, люди имеют эмаль с желтым оттенком. Эту проблему легко исправить при посещении стоматологии «Skyclinic» и использовании системы отбеливание Beyond, которая реально работает, делает эмаль идеально белоснежной. Отбеливание Beyond: особенности Безопасность и максимальный комфорт во время процедуры — это те условия, которые предлагаются пациентам. Отсутствию негативных эмоций как физических, так и психологических делают отбеливание Beyond одним из самых комфортных и приемлемых для разной категории пациентов стоматологической клиники. Компания, которая изобрела эту систему является лидером в производстве профессионального оборудования для проведения процедур по эстетической стоматологии. По сути, это фотоотбеливание, которое проводится с использованием специального геля. В нем содержится перекись водорода. После на гель воздействует световой луч. В свою очередь, луч, исходящий от лампы активирует гель, то есть существенно, в несколько раз ускоряет проведение процедуры. В процессе воздействия горячего или холодного светового луча, из геля выделяется активное вещество, которое быстро проникает в эмаль, убирает темные оттенок за счет того, что окисляет темные пигменты. Таким образом после отбеливания Beyond эмаль остановятся на несколько тонов светлее, пациент получает: идеальную белоснежную улыбку с использованием отбеливание Beyond;

уверенность в себе;

долгосрочный результат. Преимущества процедуры Сегодня отбеливание Beyond — это достаточно быстрая процедура. Она продолжается не больше 1 часа, за этот короткий срок пациент получает белоснежную улыбку, о которой можно только мечтать. Процедура абсолютно безопасная. Ведь световой луч: не влияет негативно на эмаль;

не разрушает ее;

не перегревает ткани и не переохлаждает их. Таким образом, процедуру можно назвать максимально безопасной для здоровья человека. Конечно же, к плюсам отбеливание Beyond можно отнести безболезненность. В процессе используется специальная лампа, имеющая фильтр. Такой фильтр предупреждает обезвоживание тканей эмали и не увеличивает чувствительность зубов. И, конечно же, главный плюс — это высокая эффективность отбеливания Beyond, ведь пациент всего за один сеанс может отбелить эмаль на 6-8 тонов. Результат от проведения процедуры потрясающий. Меньше чем за час человек получает уверенность в себе благодаря тому, что желтизна эмали сменяется ярким белоснежным оттенком, приятным взгляду.