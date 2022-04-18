«Очень много раненых. В основном, с оторванными конечностями», — мама матроса-срочника, выжившего после потопления крейсера «Москва» Впервые с начала полномасштабной войны в Украину из Польши въехало больше человек, чем уехало » Зеленский: Донбасс охраняет 40 тыс. лучших украинских воинов, битва за эту землю может повлиять на ход всей войны Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что битва (или ряд битв) за Донбасс может стать решающим в войне с Россией Об этом он сказал в интервью CNN. «РФ давно хочет взять в кольцо и уничтожить нашу группировку на Донбассе. А это более 40 тысяч профессиональных военных, воюющих с 2014 года. Поэтому для нас важно сохранить эту часть нашей армии, одну из самых мощных. Эта битва (или несколько битв, мы не знаем, как долго это будет продолжаться) может повлиять в принципе на ход всей войны», — считает Зеленский.