«Вашингтон пост»: ракетні програми України останні 2 роки були недофінансовані

Ракетний удар «Нептуна» показує силу української зброї – з таким заголовком після ураження флагмана російського Чорноморського флоту вийшла стаття у газеті «Вашингтон пост».

Видання пише, що імпульс до розвитку ракетного виробництва Україна отримала у 2014 році після анексії Криму. Саме тоді прискорилась розробка та виробництво ракетного комплексу «Нептун» – пише видання.

«Нова ракета на той час привернула мало уваги. Але тепер він опинився в центрі уваги після того, як представник американської оборони заявив, що українські сили використали ракети «Нептун», щоб завдати удару та потопити російський флагманський військовий корабель «Москва» в Чорному морі» – йдеться у статті.

«Для українців, якщо вони змогли потопити цей корабель або пошкодити його власними ракетами «Нептун», це, по-перше, предмет гордості та корисний військовий потенціал, оскільки вони зможуть тримати російський флот у страху», – сказав полковник Марк Кансіан, старший радник програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

В Україні вважають затоплення «Москви» ключовим моментом для вітчизняної оборонної промисловості.

«Вперше військовий корабель було знищено протикорабельною ракетою повністю українського виробництва», – написала у Twitter Дар’я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції в Україні.

Відома активістка вважає, що цей успіх демонструє готовність України мати справу з більш технологічною зброєю, що постачається з країн НАТО.

Видання також зауважує, що директор КБ «Луч» Олег Коростельов, який є безпосереднім творцем «Нептуна», незадовго до російського нападу констатував недостатнє фінансування виробництва ракет у 2020-2021 роках. Він зокрема зазначив, що «через брак фінансування» його компанія зможе поставити лише до 800 з приблизно 2000 ракет, яких потребують українські військові.



«На жаль, наш рівень безпеки низький», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи готова Україна захищатися від повномасштабного вторгнення.