В Украину начали прибывать поставки из партии «мощных вооружений» «Очень много раненых. В основном, с оторванными конечностями», — мама матроса-срочника, выжившего после потопления крейсера «Москва» » В Чернобаевке уже в 16-й раз наши военные уничтожили позиции рашистов В Чернобаевке после попадания нашими РСЗО произошла детонация новообновленных составов с ракетными боеприпасами противника Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. «Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала «Чернобаевка» таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля «операцией» генерала Дворникова. Не смешно, но весело. Поздравляю», — написал Арестович.