Уход за комнатными розами

Каждый любитель комнатных растений хоть раз задумывался о том, чтобы вырастить на своем подоконнике комнатную розу. Многие отказываются от этой затеи, так как считают розу очень сложным в выращивании и уходе растением. На самом деле, правила ухода за комнатной розой не такие сложные, как кажется на первый взгляд.

Размножение комнатной розы

Размножается роза комнатная черенками. Черенок, длиной около 15 сантиметров, высаживается в увлажненный питательный грунт и накрывается стеклянным или пластиковым колпаком. Через 14-16 дней на черенке появляются первые листики. Спустя еще неделю растение можно пересаживать.

Правила ухода

Комнатная роза любит свет. В зимний период, когда солнца мало, необходимо обеспечить растению источник дополнительного освещения. При своей любви к освещенным местам, комнатная роза не переносит длительного воздействия прямых солнечных лучей. Если нежный цветок выращивается на подоконнике с южной стороны, растение необходимо притенять.

В сухом воздухе комнатная роза будет сбрасывать соцветия, поэтому достаточная влажность воздуха – необходимое условие выращивания этого растения. Любимый цветок необходимо опрыскивать не реже двух раз в день.

Комнатная роза не любит засухи, но и переувлажнение для нее губительно. Летом растение поливают отстоянной водой ежедневно, не допуская высыхания грунта. Зимой розу отправляют на отдых, обеспечив растению прохладу и сократив полив в два раза. В период покоя температура воздуха не должна превышать 15 градусов.

Для того, чтобы растение радовало долгим и обильным цветением, его необходимо регулярно удобрять. Для этого используют только комплексные удобрения, предназначенные специально для комнатных роз. Удобрение вносят один – два раза в сезон цветения. В период покоя растение в удобрении не нуждается.

Если растение куплено в магазине

В специализированных магазинах все комнатные розы покрыты благоухающими цветами. К великому разочарованию, вскоре после покупки цветы опадают, и растение выглядит не таким здоровым, как на прилавке магазина. Это связано с тем, что для придания растениям привлекательного для покупателей вида, продавцы используют различные стимуляторы цветения. Для того чтобы растение после покупки не погибло, его необходимо пересадить в специально подготовленный грунт. Перед этим нужно обрезать все бутоны, а также пожелтевшие или больные стебли. Перед пересадкой необходимо обработать корни растения противогрибковыми препаратами.

Виды комнатных роз

Для выращивания в домашних условиях подходят любые низкорослые сорта роз, такие как:

Чайная роза. Данный сорт отличается яркой зеленью и нежным ароматом цветов.

Китайская роза. В период цветения этот сорт выглядит очень эффектно. Кустик буквально усеян ароматными цветами небольшого размера.

Полиантовая роза отличается густотой и пышными соцветиями. Данный сорт подходит для выращивания на верандах и балконах.

Бенгальская роза. Эти растения отличаются устойчивостью к различным заболеваниям и не нуждаются в обрезке. Цветет такая роза долго и обильно. Одним из недостатков этого сорта считается отсутствие запаха у цветов.

Цветоводство является отличным способом профилактики депрессии, стресса и хронической усталости, а комнатная роза – лучший выбор цветовода.