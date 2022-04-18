У Німеччині відкрили понад 140 справ за схвалення війни Росії проти України

Поліція та прокуратура кількох регіонів Німеччини розслідують понад 140 справ про схвалення війни Російської Федерації проти України.
Джерело: DW з посиланням на групу видань Redaktionsnetzwerks Deutschland
Деталі: Більшість відкритих справ стосується використання літери «Z», що стала символом російського нападу.
Зображення цієї літери в громадських місцях підпадає під 140 статтю німецького Кримінального кодексу, що передбачає штраф або позбавлення волі до 3-х років для тих, хто «заохочує чи іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів» протиправні дії.
Деякі регіони, приміром, Баварія, такої статистики щодо виправдання нападу Росії на Україну не ведуть, але запевняють, що вживають заходів проти тих, хто підозрюється у цих злочинах.
З початку російської війни в Україні у низці міст Німеччини прокотилася хвиля проросійських акцій, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та Радянського Союзу.
Leave a Reply