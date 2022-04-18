Российские войска в воскресенье, 17 апреля, пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода «Азовсталь»

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

«Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Российские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Украины», – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории Российской Федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего государства.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода «Азовсталь».

На Южнобужском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно для совершения провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги.

«В оккупированном Крыму значительный общественный резонанс получила информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера «Москва». Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации», – добавляют в сообщении.

За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин.