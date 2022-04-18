Прем’єр Італії: Дзвінки Путіну марна трата часу

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що дзвінки Володимиру Путіну не мають жодного сенсу. Адже російський президент не зацікавлений у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським та пошуках миру.

Про це він заявив в інтерв’ю Corriere Della Sera.

«Я до останнього сподівався, що він цього не зробить. Ми телефонували президенту Путіну перед початком війни. Однак через кілька тижнів він почав наступ. Я намагався розмовляти з ним до кінця. При цьому вторгнення мене не здивувало: майже 200 тисяч осіб у повному бойовому спорядженні були біля українських кордонів…Поки що метою Путіна є не пошуки миру, а спроба знищити український опір, окупувати країну», — вважає Драгі.

Він зазначив, що Італія залишатиметься поруч із українськими друзями та додав, що посольство країни вже відновило роботу в Києві.

«Як і багато інших, на початку конфлікту я думав, що швидка перемога росіян є вірогідною, яка також поставить під загрозу сусідні держави. Цього не сталося: перемога не прийшла, і ми не знаємо, чи настане вона коли-небудь. Український опір героїчний. Як каже президент Зеленський, народ став армією України. Нас чекає війна опору, тривале насильство з руйнуванням, яке триватиме. Втімм, немає жодних ознак того, що український народ може прийняти російську окупацію», — підкреслив Драгі.

Він також пригадав, як під час телефонної розмови з Путіним запитав щодо його ймовірної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Я його (Путіна — ред.) запитав: «коли ти бачишся із Зеленським? Тільки ви двоє можете розв’язати ці вузли». Він відповів: «час ще не настав». Я наполягав: «прийміть рішення про припинення вогню». І знову: «ні: час ще не настав», — розповів Драгі.

За його словами, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ.

«Ми попрощалися, зобов’язавшись переговорити протягом кількох днів. Але потім прийшов жах Бучі. Починаю думати, що мають рацію ті, хто каже: тобі з ними говорити марно, ти просто втрачаєш час. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як нинішній президент країни ЄС він має рацію, намагаючись спробувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене складається враження, що жах війни з її бійнями, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які вони роблять», — резюмував Драгі.