«Очень много раненых. В основном, с оторванными конечностями», — мама матроса-срочника, выжившего после потопления крейсера «Москва»

Соответствующие свидетельства зафиксировала Novaya Gazeta Europe.

Солдат, которому удалось выжить, рассказал матери, что на корабле погибли около 40 человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых.

«Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не случился. Есть погибшие, есть раненые, пропавшие без вести. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили, пытались самостоятельно потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами «Нептун», — рассказала женщина и уточнила, что ранены «преимущественно с оторванными конечностями».

Женщина также рассказала, что когда сын впервые позвонил по телефону после затопления «Москвы», был напуган.

«Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно», — передает слова оккупанта его мать.

Женщина признает, что российские СМИ не говорят всех подробностей этого события, потому что министерство обороны РФ «не хочет признавать поражение со стороны Украины».

Пользователи соцсети «ВКонтакте» рассказывают своих родственников, которым не удалось выжить на крейсере «Москва». Как пишет Meduza, житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец 17 апреля сообщил, что его сын Егор проходил срочную службу на крейсере «Москва». Шкребец уточнил, что после гибели корабля его сына, по словам офицеров, внесли в списки пропавших без вести.