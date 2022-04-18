Дефицит украинского бюджета может достичь 5 млрд долларов в следующие месяцы

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, а потому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас», — подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, на следующей неделе командный финансовый блок будет работать в Вашингтоне.

Состоятся встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд армии, экономики и народа Украины.

«Еще один месседж, который мы посылаем всему миру, – это то, что Украина готова к дипломатическому варианту завершения этой войны. Но мы не уступим наших национальных интересов. Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы вынуждены будем завершить эту войну на поле боя «, – добавил Шмыгаль.