 
«  
  »

Cотні фур з РФ і Білорусі ймовірно не встигли виїхати з ЄС

Сотні фур з Росії та Білорусі ймовірно не встигли виїхати з території Європейського Союзу до крайнього терміну 16 квітня.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє BBC.

В останні години перед дедлайном черга на польсько-білоруському кордоні розтяглася на 80 кілометрів, деякі водії сказали, що очікують понад 30 годин і що встигнути виїхати до настання 16 квітня немає шансів.

 

Зйомка з повітря, Reuters

У суботу, за інформацією кореспондента BBC у Варшаві, на двох пунктах пропуску очікували від 200 до 400 фур, орієнтовний час очікування скоротився до 12 годин.

Припускають, що ще тисячі інших фур з Росії та Білорусі досі знаходяться на території ЄС. Достеменно невідомо, що їх чекає.

Представник однієї з транспортних асоціацій Польщі висловив стурбованість, що якщо у Євросоюзі вирішать конфіскувати ці вантажівки, це може призвести до дзеркального кроку з боку РФ та Білорусі.

Нагадаємо, ЄС останнім пакетом санкцій заборонив роботу на території країн-членів вантажних перевізників з Росії і Білорусі, крім винятків для транспортування деяких товарів.

18 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  