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Великобритания предоставит военную помощь Украине в ближайшие дни, — Джонсон

16 апреля Борис Джонсон сообщил, что дальнейшую военную помощь Украина получит в течение нескольких дней

Об этом написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Facebook.

«Я сообщил моему другу президенту Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцам необходимые ресурсы для защиты своей страны от наступления России. Мы с Украиной», — написал Джонсон.

Владимир Зеленский подтвердил, что разговаривал с Борисом Джонсоном в twitter.

«Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь по оборонной и макрофинансовой поддержке. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины», — написал Зеленский.

17 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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