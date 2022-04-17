Великобритания предоставит военную помощь Украине в ближайшие дни, — Джонсон

Об этом написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Facebook.

«Я сообщил моему другу президенту Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцам необходимые ресурсы для защиты своей страны от наступления России. Мы с Украиной», — написал Джонсон.

Владимир Зеленский подтвердил, что разговаривал с Борисом Джонсоном в twitter.

«Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь по оборонной и макрофинансовой поддержке. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины», — написал Зеленский.