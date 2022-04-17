 
«  
  »

В ООН заявили о голоде в Мариуполе

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что люди умирают от голода в заблокированном россиянами Мариуполе

Об этом передает Голос Америки .

По словам Бисли, ООН пытается доставить продовольствие в районы Украины, охваченные боевыми действиями, но существует много сложностей. Он уточнил, что проблему усложняет отсутствие доступа в окруженные районы, а также нехватка рабочей силы и топлива.

По данным ООН, в Мариуполе более 100 тыс. мирных жителей страдают недостатком еды, воды и отсутствием отопления.

Россияне, контролирующие подходы к городу, не допустили представителей ВПП ООН,

«Это катастрофическая ситуация: люди умирают от голода», — сказал Бисли.

Директор продовольственной программы предупредил о том, что глобальная нехватка продовольствия, вызванная войной, может вызвать «миграцию, которая превзойдет времена Второй мировой войны»

17 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  