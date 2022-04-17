США переконують союзників надати Україні більше артилерії і боєприпасів, очікуючи посилення наступу РФ

Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня, у зв’язку з чим США закликають союзників надати Україні більше артилерії та боєприпасів.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників міністерства оборони США.

Офіційні особи під час брифінгу на умовах анонімності заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів, щоб вони не закінчилися, коли наступ РФ посилиться.

За оцінкою США, ескалація може статися найближчими днями, додали вони.

Оцінка зі США надійшла після вибухів, які прогриміли у Дарницькому районі на околиці Києва рано-вранці в суботу. Внаслідок удару одна людина загинула, кілька людей отримали поранення, повідомив мер Києва Віталій Кличко.