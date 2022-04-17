Сенатори США радять Байдену, як прискорити надання безпекової допомоги Україні

США надають Україні «історичні обсяги допомоги», для того, щоб це прискорити і покращити міжвідомчу та міжнародну координацію зусиль, Білому дому варто призначити відповідального за безпекову допомогу Україні, вважає група американських сенаторів.

З таким листом до президента США Джо Байдена звернулись сенатори від Демократичної партії Джин Шагін та Дік Дурбін та сенатори-республіканці Роб Портман та Роджер Вікер.

«Навіть після початкової поразки, російська військова операція, що триває, становить нагальний заклик до переоцінки того, наскільки швидко і креативно Сполучені Штати можуть надавати Україні оборонні об’єкти для самозахисту», — йдеться в листі сенаторів від 14 квітня.

Законодавці вважають, що координатор міг би відповідати за оцінку оборонних потреб України, координацію зусиль різних відомств США а також координацію з Європою.

В уряді США ще не прокоментували лист конгресменів. Виступаючи в Комітеті Сенату зі збройних сил, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що допомоги Україні надається «швидше, ніж багато хто вважав реалістичним».

Згідно з даними Пентагону, США виділили Україні приблизно 2,6 млрд дол безпекової допомоги Україні з 24 лютого.

13 квітня, йдеться в повідомленні установи, Пентагон провів сьоме з серпня 2021 року зменшення резервів на користь України. Ця допомога обсягом 800 млн дол покликана «забезпечити негайні потреби України на теперішню боротьбу», йдеться в повідомленні відомства від 13 квітня.