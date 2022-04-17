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Минобразования Украины пересмотрит место России в школьных программах по истории и литературе

Украинскую программу пересмотрят в Минобразования, специальная комиссия должна решить, какие произведения русской литературы оставить, а какие убрать

Об этом сообщил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в эфире единого телемарафона.

«Есть классические произведения, которые изучает весь мир, есть Достоевский, Чехов или Толстой. Но вычищать то, что имеет какую-то пропагандистскую долю, — это будем делать. Классику, наверное, следует изучать», — сказал Бабак.

По его словам, «извлечение» будет касаться не только литературы, но и истории. Для этого есть профессиональные группы в Министерстве образования.

Кроме того, он сказал, что Украина полностью откажется от уроков русского языка в школах, потому что это может нарушить права детей национальных меньшинств.

17 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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