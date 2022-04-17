«ДТЭК» полностью восстановит электроснабжение всех потребителей Киевской области к 1 июня

«ДТЭК» сфокусировал все ресурсы на восстановлении поврежденных вследствие боевых действий электросетей на Киевщине и намерен восстановить электроснабжение всех потребителей области к 1 июня, заявил генеральный директор «ДТЭК» Максим Тимченко в ходе рабочей поездки в Киевскую область в субботу.

«На сегодня в Киевской области повреждено 1600 км линий электропередач. «ДТЭК» объединил все ресурсы и возможности и направил их на то, чтобы уже 1 июня все жители области были со светом», — отметил Тимченко, слова которого приведены в сообщении на сайте компании.

С целью выполнения поставленной задачи компания привлекла дополнительно собственные аварийно ремонтные бригады из Днепропетровщины, Одесщины и города Киева.

«На первом этапе свет подключают по временным схемам. После этого начнется возобновление электроснабжения по постоянной схеме, которая потребует больше времени и финансовых ресурсов», — отметили в «ДТЭК».

а последние сутки электромонтеры «ДТЭК» возобновили электроснабжение для 47 338 семей в 27 городах и селах Киевской области. В настоящее время работы ведутся еще в 30 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.