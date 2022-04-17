До Канади прибули майже 17 тис. біженців з України

Про це пише Toronto Sun.

Видання повідомляє, що Відділ Конґресу українців Канади (ККУ) у Торонто стурбований викликами, які чекають на десятки тисяч людей, які прибудуть до Канади.

«Ми отримуємо пропозиції від людей з усього світу щодо будинків та квартир. Громада, ймовірно, може прийняти кілька тисяч сімей; але крім цього це буде дуже складно»,- сказав Петро Штурин з ККУ.

За його словами, тисячі людей відкрили свої будинки, деякі для зовсім незнайомих людей.

«Найбільша проблема — це житло. Це дуже складно. На щастя, провінція надає медичне обслуговування»,- сказав Щурин, пояснивши, що 95% біженців — жінки та діти, і багатьом буде важко знайти житло та роботу.

У столиці Канади, Оттаві повідомили, що більшість запитів на візу надходять у Варшаві (Польща) та Берліні (Німеччина). Раніше уряд Канади повідомляв, що вони нададуть чартерні рейси тим, хто цього потребує. Також пропонують шість тижнів фінансової підтримки і два тижні тимчасового проживання.

Відтоді, як Канада оприлюднила заходи щодо допомоги українцям, станом на 10 квітня вона отримала 140 877 заяв на отримання візи на тимчасове проживання. Близько 46 417 було затверджено.