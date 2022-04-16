За добу оперативне командування «Південь» знищило 76 окупантів та 16 одиниць техніки

Протягом поточної доби 15 квітня обстановка на півдні України характеризувалася нарощуванням ворожої агресії, наші захисник дали гідну відсіч, знищивши 76 ворожих солдат та 16 одиниць техніки

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Відчайдушно намагаючись закріпитися й втриматися на позиціях південного фронту, найганебніша армія світу гатить по мирних жителях Миколаївщини і Херсонщини. На окремих ділянках зафіксовано роботу снайперів. Розлючений втратами у Чорному морі, ворог посилив ракетну загрозу, підтягує додаткові сили на всіх напрямках, не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури всієї України. Миколаїв та ще кілька населених пунктів області опинилися під щільним вогнем, в тому числі і заборонених міжнародними конвенціями касетних снарядів», – пишуть військові.

Вони зазначають, що тривають роботи з розбору руйнувань об’єктів інфраструктури. На жаль є поранені та вбиті серед цивільного населення.

«За поточну добу ворожі втрати в наших регіонах склали 76 рашистів та 16 одиниць техніки, серед яких влучними пострілами із ПТРК “Джавелін” було знищено два танки Т-72, 2 самохідні артилерійські установки, 3 реактивні системи залпового вогню «Град» та БПЛА-розвідник. Але ворожа армія намагається підтягнути сили, задіяти всі можливі резерви, продовжуючи психологічний тиск на цивільне населення. А значить ми маємо бути готові захистити себе і близьких, оперативно і правильно зреагувати на сигнали тривоги, не допустити диверсій та провокацій», — підсумовують у оперативному командуванні «Південь».