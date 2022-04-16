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Внаслідок ракетного удару РФ по Полтавщині загинула одна людина

16 квітня жертвою російського ракетного удару в Полтавській області стала одна людина
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у telegram.

За його словами, окупанти завдали удару по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою.

«На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері «приліт» по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації. Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя! Тримаємо стрій, бо все буде Україна», — написав Лунін.

16 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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