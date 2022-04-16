Україна відповідає усім політичним критеріям членства, — Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна відповідає політичним критеріям членства в ЄС
Про це вона заявила у ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
Віцепрем’єрка повідомила — ЄС вважає, що Україна відповідає політичним критеріям членства в Євросоюзі.
«Пройдемо певні бюрократичні процеси і в червні на саміті ЄС, ми сподіваємося, що буде ухвалено рішення, що Україна за всіма критеріями може стати частиною Євросоюзу» — сказала Стефанішина.
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