Україна відповідає усім політичним критеріям членства, — Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна відповідає політичним критеріям членства в ЄС

Про це вона заявила у ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Віцепрем’єрка повідомила — ЄС вважає, що Україна відповідає політичним критеріям членства в Євросоюзі.

«Пройдемо певні бюрократичні процеси і в червні на саміті ЄС, ми сподіваємося, що буде ухвалено рішення, що Україна за всіма критеріями може стати частиною Євросоюзу» — сказала Стефанішина.