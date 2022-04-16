 
«  
  »

Світ має бути готовий до того, що Путін може застосувати ядерну зброю в Україні, — Зеленський

Зеленський

Про це він сказав у інтерв’ю CNN.

Зеленський вважає, що лідер РФ Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної або ж хімічної зброї, бо він не цінує життя українців.

Президент зауважив, що важливо не боятися, а саме бути готовим до того, що це може статися.

«Не тільки я — весь світ, всі країни мають бути стурбовані. Хімічна (або ядерна, — ред.) зброя, вони можуть це робити, для них життя людей — ніщо. Ось чому. Ми маємо думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не лише до України, а до всього світу, я думаю”, — заявив президент.

16 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  