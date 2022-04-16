Світ має бути готовий до того, що Путін може застосувати ядерну зброю в Україні, — Зеленський

Про це він сказав у інтерв’ю CNN.

Зеленський вважає, що лідер РФ Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної або ж хімічної зброї, бо він не цінує життя українців.

Президент зауважив, що важливо не боятися, а саме бути готовим до того, що це може статися.

«Не тільки я — весь світ, всі країни мають бути стурбовані. Хімічна (або ядерна, — ред.) зброя, вони можуть це робити, для них життя людей — ніщо. Ось чому. Ми маємо думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не лише до України, а до всього світу, я думаю”, — заявив президент.