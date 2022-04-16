США нададуть Україні протикорабельні ракети

Сполучені штати Америки погодилися надати Україні зброю для оборони морського узбережжя.

Про це Мілітарний повідомляє з посиланням на New York Times.

За інформацією американського видання, українська сторона протягом останніх тижнів просила Пентагон надати протикорабельне озброєнняю. Зрештою, США погодилися і додали зброю берегової оборони до вже анонсованого цього тижня пакету на 800 млн дол.

Цієї середи, 13 квітня 2022 року, Пентагон зібрав представників американського ОПК і попросив знайти додаткові можливості поставити протикорабельні ракети Україні або союзникам США.

Американські чиновники визнали, що українці роблячи запит на ПКР виявилися завбачними. І успішна атака на крейсер “Москва” це довела показавши силу берегових ракетних комплексів.

Вони підтвердили, що російський корабель потонув після влучання двох українських ракет “Нептун”.

Американці вважають, що це вносить стратегічні зміни в ситуацію на Чорному морі і змушує росіян діяти обережно і не наближатися до українського узбережжя. Що суттєво ускладнює гіпотетичний морський десант біля Одеси.