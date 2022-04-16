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Посольство Франції повернулося зі Львова до Києва

Посольство Франції в Україні після семи тижнів у Львові відновило роботу в столиці

Про це повідомляє BFMTV

Над будівлею посольства в Києві 15 квітня знову підняли прапори Франції та ЄС.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен підкреслив, що дипломати повернулися до столиці, аби бути якомога ближче до української влади та надавати їй підтримку.

«Київ не був завойований, витримав агресію і ми хочемо бути ближчими до влади, щоб надавати підтримку і висловити солідарність», — сказав де Понсен.

16 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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