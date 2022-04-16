ООН: жители Мариуполя страдают от голода

По данным ООН, в Мариуполе более 100 000 мирных жителей страдают от нехватки еды, воды и отсутствия отопления

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли заявил, что люди «умирают от голода» в осажденном российской армией Мариуполе.

По словам Дэвида Бисли, ООН пытается доставить продовольствие в районы Украины, охваченные боевыми действиями, но «существует много сложностей», поскольку кризисная ситуация быстро развивается. Он уточнил, что проблему осложняет отсутствие доступа в осажденные районы, равно как и нехватка рабочей силы и топлива, поскольку ресурсы отправляются на военные нужды.

По данным ООН, в Мариуполе более 100 000 мирных жителей страдают от нехватки еды, воды и отсутствия отопления. Российские силы, контролирующие доступ в город, не допустили представителей ВПП ООН, заявил Бисли. «Это катастрофическая ситуация: люди умирают от голода», — сказал он.

Директор продовольственной программы также предупредил о том, что глобальная нехватка продовольствия, вызванная войной, может вызвать «массовую миграцию, превосходящую времена Второй мировой войны».

Напомним, что Россия и Украина вместе производят около 30% пшеницы в мире и экспортируют около трех четвертей подсолнечного масла. Половина зерна, которое ВПП закупает для распространения по всему миру, поступало из Украины. По словам Бисли, около 30 миллионов тонн зерна, предназначенного на экспорт, не могут быть отправлены из-за войны. Он предупредил, что те украинские фермеры, которые имеют возможность сеять, могут столкнуться с тем, что их урожай сгниет на полях, если война затянется и не будет возможности собрать и отгрузить его.

По его словам, проблемы с доставкой вынудили ВПП вдвое сократить рационы для миллионов людей, многие из которых находятся в Африке, и, возможно, потребуется еще больше сокращений. «Люди будут умирать от голода», — добавил он.

Гуманитарный кризис в Украине, вероятно, только усугубится в связи с вероятными новыми атаками со стороны России, говорят в ООН.

Осада войсками РФ Мариуполя продолжается на фоне попыток России объединить войска с аннексированного Крымского полуострова с войсками, размещенными в Донбассе.

Бисли также посетил населенные пункты под Киевом, в том числе город Буча, кадры убитых жителей которого потрясли мировое сообщество. Он заявил, что населенные пункты были «полностью разрушены бомбежками», и сравнил увиденное с кошмаром, в который невозможно было поверить.