Оккупанты РФ нанесли удар по Мариуполю стратегическими бомбардировщиками

оссийские военные впервые применили для бомбардировки Мариуполя дальние бомбардировщики Ту-22М3. Ими, а также бомбардировщики Су-24М и Су-34, нанесли удары в районе металлургического комбината им. Ильича и морского порта.

Об этом на брифинге в Медиа-центре «Украина» сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«В Мариуполе сложная ситуация, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. Идут активные бои в районе завода Ильича. В портовой зоне Мариуполя подразделения совершают штурмовые действия, но полностью захватить этот город россиянам пока не удается. По городу также избивали бомбардировщики Су-24М и Су-34», — сказал он.

По его словам, экипаж этих самолетов выпустили крылатые ракеты по территории Мариуполя из воздушного пространства Краснодарского края РФ.

Кроме того, спикер Минобороны рассказал о ситуации на других участках фронта. Так, в луганской области оккупанты пытались прорвать оборону в районе городов Рубежное и Попасная и в районах Изюм-Славянск и Изюм-Барвинково.

Мотузяник подтвердил, что в будущем наступление может начаться на Северодонецк, Славянск и Волноваху, чтобы оцепить наши войска.