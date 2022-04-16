На Харківщині селище Рогань звільнили від російських загарбників

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств. Близько 50% будівель — практично без дахів, 70% — без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів — 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське. 14 квітня тут вперше з’явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання», наголосив Олег Синєгубов.

Також він додав, що з обласного логістичного центру доставляють продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів.