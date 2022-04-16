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На Харківщині селище Рогань звільнили від російських загарбників

Селище Рогань звільнена від російських окупантів та повертається до життя

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств. Близько 50% будівель — практично без дахів, 70% — без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів — 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське. 14 квітня тут вперше з’явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання», наголосив Олег Синєгубов.

Також він додав, що з обласного логістичного центру доставляють продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів.

16 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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