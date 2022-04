Залужний обговорив ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм з генералом США Марком Міллі Посольство Франції повернулося зі Львова до Києва » Британські військові інструктори відновили роботу в Україні, — The Times Інструктори з Великої Британії повернулися до України та провели в ЗСУ інструктаж з використання протитанкових ракет NLAW Про це повідомляє The Times. За інформацією видання, інструктори з Великої Британії протягом двох тижнів вели підготовку українських військових у Києві та на околицях столиці. Це сталося вперше після повномасштабного вторгнення РФ до України. Український військовий, капітан Юрій Мироненко розповів, що два тижні тому британці проводили інструктаж щодо використання протитанкових ракет NLAW. Інший співрозмовник видання повідомив, що британці вели підготовку 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. За інформацією The Times, йдеться не про добровольців, а про військових, які проходять службу у Великій Британії. В Міноборони Британії відмовились коментувати інформацію.