Вимкнення «Еспресо», «Прямий» та «5 канал» із мережі Т2 послаблює позиції України в інформаційній війні проти РФ, хтось має понести відповідальність, — В’ятрович

Народний депутат Володимир В’ятрович вважає, що вимкнення проукраїнських телеканалів “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал” з мережі Т2 дуже впливає на позиції України в інформаційній війні проти РФ

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.

“В ситуації з вимкненням телеканалів “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал” є декілька огидних речей. Перше, що телеканали вимкнули. Телеканали, які є патріотичними та інформаційно наповненими для українців. Друге, що в цій ситуації ніхто не здатен взяти на себе відповідальність за цю ситуацію. Нам ніхто не озвучив причини вимкнення телеканалу”, — пояснив В’ятрович.

Він розповів, що на засіданні Верховної Ради була ухвалена постанова про необхідність збереження свободи слова в Україні. Але, за його словами, цього не досить в інформаційній війні проти РФ, хоча це і робить Україну сильнішу за росіян.

“Ми ведемо інформаційну війну проти РФ. Але нам не досить, хоча це і дуже важливих, політичних заяв. Насправді потрібно зрозуміти хто має відповідати за такий ганебний вчинок проти проукраїнських телеканалів. На мою думку, це послаблює позицію України в інформаційній війні проти РФ», — додав В’ятрович.