У Сербії заявили про плани знизити залежність від російського газу завдяки поставкам з Греції та Азербайджану

Віцепрем’єр і міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович заявила, що країна планує знизити залежність від газу з РФ

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики.

За словами Михайлович, з вересня 2023 року Сербія отримає можливість підвищити свою енергетичну незалежність.

Країна планує отримувати зріджений природний газ із Греції, а природний газ – з Азербайджану.

«Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від Росії. Наше сполучення з Болгарією, яке буде готове наступного року, дає нам можливість вести переговори та отримувати LPG з Греції та підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність», — cказала міністерка.

Чинний договір з «Газпромом» завершується 31 травня.