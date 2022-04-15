Стрічка «Папині кросівки» Ольги Журби отримала Ґран-прі Ризького міжнародного фестивалю

Про це повідомила пресслужба ДержКіно України у facebook.

Журі відзначили стрічку «за майстерне виконання чутливої ​​теми та бездоганну режисуру; за детальне відтворення реальності через живу дію».

Фільм «Папині кросівки» режисерки та авторки сценарію Ольги Журби – це історія 13-річного Саші, який з інтернату для дітей, позбавлених батьківського піклування, має вирушати жити в американську прийомну родину, але дещо не відпускає його. Короткометражку створено за підтримки Держкіно.

Повідомляють, що ролі у фільмі виконали непрофесійні актори Богдан Зенченко, Ігор Олійник, Дмитро Бучек, Ольга Любарова, Олена Осіна, Корі Ен Джейсон та інші.

Світова прем’єра стрічки відбулась минулого року у конкурсній програмі Pardi di Domani 74-го Міжнародного фестивалю у Локарно (Швейцарія).