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Стрічка «Папині кросівки» Ольги Журби отримала Ґран-прі Ризького міжнародного фестивалю

Короткометражний фільм Ольги Журби «Папині кросівки» виборов Ґран-прі Ризького міжнародного фестивалю короткометражного кіно

Про це повідомила пресслужба ДержКіно України у facebook.

Журі відзначили стрічку «за майстерне виконання чутливої ​​теми та бездоганну режисуру; за детальне відтворення реальності через живу дію».

Фільм «Папині кросівки» режисерки та авторки сценарію Ольги Журби – це історія 13-річного Саші, який з інтернату для дітей, позбавлених батьківського піклування, має вирушати жити в американську прийомну родину, але дещо не відпускає його. Короткометражку створено за підтримки Держкіно.

Повідомляють, що ролі у фільмі виконали непрофесійні актори Богдан Зенченко, Ігор Олійник, Дмитро Бучек, Ольга Любарова, Олена Осіна, Корі Ен Джейсон та інші.

Світова прем’єра стрічки відбулась минулого року у конкурсній програмі Pardi di Domani  74-го Міжнародного фестивалю у Локарно (Швейцарія).

15 апреля, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Украина, Шоу-бизнес

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