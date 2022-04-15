Россия вышлет 18 сотрудников из представительства ЕС в Москве

Россия вышлет 18 сотрудников представительства Европейского союза в Москве. Это делается в ответ на высылку 19 российских дипломатов из представительства при Евросоюзе. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Российское дипломатическое ведомство называет высылку европейских дипломатов «ответной мерой на недружественные действия Евросоюза». В пятницу в МИД России был вызван глава Представительства Европейского союза Маркус Эдерер, где ему, как утверждается, был выражен решительный протест. Российское дипломатическое ведомство заявляет, что ЕС несёт ответственность за «последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества».

Ранее стало известно, что Северная Македония высылает шесть российских дипломатов. Как сообщается на сайте МИД страны, они были вовлечены в деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях. Послу России в Северной Македонии вручили соответствующую ноту.

С начала российского вторжения на территорию Украины США и страны Европы объявили персонами нон грата несколько сотен российских дипломатов. Высылка происходит на фоне сообщений о вероятных военных преступлениях и преступлениях против человечности российской армии в украинских городах и сёлах. Россия все сообщения об агрессии в отношении мирных жителей категорически отвергает.

Радио «Свобода»