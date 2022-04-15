Российские войска обстреляли жилые кварталы Николаева

оссийские оккупационные войска обстреляли жилые районы Николаева без единого военного объекта, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в своем Telegram-канале сегодня, 15 апреля.

«Подлюки снова ГАТЯТ по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают МИРНЫЕ обитатели!!!Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие… берегите себя, НЕ ВЫХОДИТЕ из укрытия!», — написала Замазеева.

Глава облсовета поблагодарила всех, кто под обстрелами российских оккупантов занимается спасением людей, несмотря на опасность.